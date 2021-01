Il Boss | il Sindaco e il Voltosanto

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 23 gennaio 2021) Recovery fund, servizi segreti, ponte sullo stretto… solo scuse: ciò che Renzi voleva da Conte era semplicemente «rispetto». Come don Vito Corleone, quando ad Amerigo Bonasera che vuole pagarlo per vendicare sua figlia, dice che non vuole soldi: ciò che lui vuole, sussurra, è «rispetto». Al che quello gli bacia la mano e lo chiama Padrino. Oh, non sto mica dicendo che per tenersi Palazzo Chigi Giuseppi deve baciare la mano a Matteo e chiamarlo Padrino, ma una cosa è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.