Idrogeno, puntare tutto su una sola tecnologia 'green' per me non è una buona idea (Di venerdì 22 gennaio 2021) Avrete sicuramente notato come il concetto di "economia basata sull'Idrogeno" sia tornato popolare negli ultimi tempi. E non è solo questione di popolarità: il governo sta programmando investimenti sostanziali per la ricerca sulle tecnologie dell'Idrogeno. Ma è veramente una buona idea puntare tante risorse su una sola tecnologia? Siamo sicuri che funzioni e che sia veramente "verde"? Questa dell'Idrogeno è una lunga storia che va ha le sue origini negli anni '50, quando sembrava che la tecnologia nucleare avrebbe sostituito i combustibili fossili portandoci energia illimitata e a buon mercato. Ma già a quel tempo ci si rendeva conto che una "automobile atomica" non sarebbe stata molto pratica al di fuori dei romanzi di fantascienza.

