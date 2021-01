IBM crolla in borsa dopo trimestrale deludente

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 gennaio 2021) (Tele) – IBM affonda a Wall Streeti risultati deludenti della, con ricavi in calo per il quarto trimestre consecutivo. La “Big Blue” scambia a 117,5, per una discesa del 10,72%. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 116,4 e successiva a quota 115,2. Resistenza a 119,7. IBM, nel quarto trimestre 2020, ha riportato un utile per azione pari a 2,07 dollari, contro gli 1,79 dollari per azione previsti dagli analisti, mentre i ricavi sono stati pari a 20,37 miliardi di dollari, contro i 20,67 miliardi di dollari previsti dagli analisti. I ricavi sono diminuiti del 6% su base annua, il quarto trimestre consecutivo di flessione e il peggior calo da cinque anni a questa parte. Il colosso informatico non ha fornito dettagli sul fatturato dell’intero anno, così come non ha ...