Hbo mette in cantiere una nuova serie prequel di Game of Thrones

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre attendiamo ancora ulteriori dettagli su House of the Dragon, la primaspin-off diofche racconterà i fatti avvenuti centinaia di anni prima rispetto a quello che abbiamo visto, nelle ultime ore è arrivata a sorpresa una novità: secondo Variety Hbo ha messo inanche unasempre legata al mondo di Westeros. Questa volta la produzione adatterà per il piccolo schermo i racconti di Tales of Dunk and Egg, tre novelle pubblicate da George R. R. Martin dal 1998 al 2010 e comparse tutte insieme in Italia per Mondadori sotto il titolo Il cavaliere dei Sette Regni. Ambientate appunto sempre nell’universo narrativo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, narrano le avventure del cavaliere errante Dunk, ovvero Ser Duncan l’Alto, futuro comandante ...