Governo | Mastella | “Bonafede è un problema | cambiarlo la soluzione”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – “Mia moglie è perplessa su Bonafede, devo dire la verità. A lei non piace l’idea della giustizia di Bonafede, giustizialista fino alle estreme conseguenze. Se potrebbe votare no alla relazione del ministro? Non lo so, non vota contro, ma insomma a favore non lo so, è tutto da valutare. Non le piace questo disfattismo giudiziario”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento e marito di Sandra Lonardo Clemente Mastella.