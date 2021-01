Francesca Michielin | Foo Fighters e tutte le novità musicali della settimana

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)e Vasco Brondi, Foosono tra i protagonisti del weekend musicale dedicato alle nuove uscite. Abbiamo creato per voi una selezione racchiusa nella rubricale “Fuori Ora” con le nostre pagelle.e Vasco Brondi – Cattive Stelle L’artista di Bassano Del Grappa si presenta in compagnia di Vasco Brondi per il nuovo brano “Cattive Stelle”: sin dalle prime note l’influenza del cantautore di Ferrara è fortissima nell’incederemusica tipicoproduzione precedente realizzata con il progetto Le LuciCentrale Elettrica, che si fonde con un testo dolce ed etereogiovane cantautrice. Un brano che avrebbe avuto un ottimo potenziale anche sul palco ...