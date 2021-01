Europa sotto la minaccia delle varianti Covid. Ecdc chiede più difese (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non si allenta la morsa della pandemia sull’Europa: il numero delle nuove infezioni resta altissimo, mentre aumentano le preoccupazioni per la diffusione di nuove e più contagiose varianti. Nell’ultima settimana – secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità – i nuovi casi ufficiali sono aumentati a un ritmo preoccupante soprattutto in Spagna (quasi 185mila casi, +14% rispetto alla settimana precedente), Portogallo (75mila, +23%) e Francia (130mila, +8%), ma la diffusione del virus resta alta pressoché ovunque, dalla Germania (110mila nuovi casi in 7 giorni) all’Italia (95mila), passando dalla Repubblica Ceca ai Paesi Bassi (rispettivamente quasi 50 e 40mila). La curva del contagio nell’Ue continua a salire, anche se a un passo mediamente più lento rispetto alle settimane precedenti. Ma le prevedibili difficoltà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non si allenta la morsa della pandemia sull’: il numeronuove infezioni resta altissimo, mentre aumentano le preoccupazioni per la diffusione di nuove e più contagiose. Nell’ultima settimana – secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità – i nuovi casi ufficiali sono aumentati a un ritmo preoccupante soprattutto in Spagna (quasi 185mila casi, +14% rispetto alla settimana precedente), Portogallo (75mila, +23%) e Francia (130mila, +8%), ma la diffusione del virus resta alta pressoché ovunque, dalla Germania (110mila nuovi casi in 7 giorni) all’Italia (95mila), passando dalla Repubblica Ceca ai Paesi Bassi (rispettivamente quasi 50 e 40mila). La curva del contagio nell’Ue continua a salire, anche se a un passo mediamente più lento rispetto alle settimane precedenti. Ma le prevedibili difficoltà ...

PiazzapulitaLA7 : In coda per il cibo. Sotto una bufera di neve. In ciabatte e piedi nudi. Ai confini dell'Europa. Brutalmente resp… - Veritas92859953 : RT @devitocarmine: Conte è stato chiaro: revisione del Titolo V della Costituzione. Se non è ancora chiaro: la nostra Carta è sotto attacco… - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Europa sotto la minaccia delle varianti Covid. Ecdc chiede più difese - HuffPostItalia : Europa sotto la minaccia delle varianti Covid. Ecdc chiede più difese - crieffe29 : RT @PiazzapulitaLA7: In coda per il cibo. Sotto una bufera di neve. In ciabatte e piedi nudi. Ai confini dell'Europa. Brutalmente respint… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa sotto CRONACA METEO. Mezza Europa sotto zero con NEVE anche in pianura 3bmeteo Europa sotto la minaccia delle varianti Covid. Ecdc chiede più difese

Germania sopra i 50mila morti, boom contagi in Spagna, Portogallo, focolai preoccupanti vicino Parigi. Il Centro europeo per la prevenzione raccomanda misure dure e più sequenziamento ...

Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: caccia all’erede di Dzeko

Calciomercato Roma, Edin Dzeko dopo lo scontro con Fonseca è sul mercato. Domani non ci sarà contro lo Spezia.

Germania sopra i 50mila morti, boom contagi in Spagna, Portogallo, focolai preoccupanti vicino Parigi. Il Centro europeo per la prevenzione raccomanda misure dure e più sequenziamento ...Calciomercato Roma, Edin Dzeko dopo lo scontro con Fonseca è sul mercato. Domani non ci sarà contro lo Spezia.