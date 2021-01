Da Silvio a Matteo | ormai è gara a chi ha più indagati Imbarcano la qualunque e poi piovono scandali e processi Dalla tangentopoli lombarda all’inchiesta sulla compravendita gonfiata di Cormano nessuno si salva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Se il governo in queste ore, con l’affaire Udc che è piombato come un fulmine a ciel sereno nel mezzo di trattative già non semplicissime, è oggettivamente in affanno nella ricerca di responsabili per allargare la maggioranza, pure il centrodestra ha le sue grane. Proprio per quei “volenterosi” che dalle fila della loro coalizione potrebbero presto migrare nello schieramento avversario. Insomma se Atene piange, Sparta non ride e l’osservato speciale è il partito diBerlusconi, da cui già fra lunedì e martedì in occasione della fiducia a Conte sono arrivate sorprese. Se da Forza Italia non si fossero smarcati tre parlamentari “pesanti” (la ex pasionaria di destra Renata Polverini alla Camera, e soprattutto Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin al Senato, dove i numeri sono stati ballerini fino all’ultimo minuto) le difficoltà del premier sarebbero state molto ...