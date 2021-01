Da Giarrusso no a Conte: "Mi ha cercato, ma non ci sto" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Michele Mario Giarrusso ribadisce il No a Giuseppe Conte. Sulle colonne del Tempo, il senatore ex M5S dice di non aver votato la fiducia al Governo “per i disastri che ha combinato in questi 16 mesi nella lotta alla mafia. E da ultimo nelle posizioni che ha assunto il presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alle Camere non ho visto alcun elemento che possa far pensare a un deciso cambio di rotta. Tra questo stato di cose e sostenere che io appoggerò il Governo passa, direi, lo stretto di Messina!” afferma. La critica di Giarrusso riguarda soprattutto due Ministeri, quello dell’Interno e quello della Giustizia “completamente allo sbando e senza governo”. Conferma quindi il suo voto contrario ad Alfonso Bonafede che già quando si voto la mozione di sfiducia “non doveva rimanere al Ministero un minuto di più”. Il suo telefono ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Michele Marioribadisce il No a Giuseppe. Sulle colonne del Tempo, il senatore ex M5S dice di non aver votato la fiducia al Governo “per i disastri che ha combinato in questi 16 mesi nella lotta alla mafia. E da ultimo nelle posizioni che ha assunto il presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alle Camere non ho visto alcun elemento che possa far pensare a un deciso cambio di rotta. Tra questo stato di cose e sostenere che io appoggerò il Governo passa, direi, lo stretto di Messina!” afferma. La critica diriguarda soprattutto due Ministeri, quello dell’Interno e quello della Giustizia “completamente allo sbando e senza governo”. Conferma quindi il suo voto contrario ad Alfonso Bonafede che già quando si voto la mozione di sfiducia “non doveva rimanere al Ministero un minuto di più”. Il suo telefono ...

La giustizia è un campo minato per il governo: così l’asse Renzi-Salvini mette nel mirino le riforme e i soldi del Recovery

La giustizia è divisiva. Divide maggioranze e fa cadere i governi. Sarà la giustizia, con tutta probabilità, la prima prova vera dell’esecutivo di Giuseppe Conte dopo la defezione di Italia viva. Il 2 ...

