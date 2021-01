CS | GO | FaZe Clan ad un passo da Twistzz | si cerca l’accordo prima del cs_summit 7

Leggi su esports247

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Russel “” Van Dulken sarebbe in trattative conper entrare a far parte del suo roster di CS: GO. Lo riferiscono sia Jarek “DeKay” Lewis che DBLTAP Esports.è una vecchia conoscenza di Counter-Strike. Per quasi quattro anni ha indossato la casacca di Team Liquid. Dal 2017 in poi la crescita del giocatore è stata esponenziale, tanto che il sito HLTV l’ha indicato al 12esimo posto tra i giocatori migliori dell’anno 2018 e al nono posto nel 2019. Proprio nel 2019 il Team Liquid ha trionfato nell’Intel Grand Slam Season Two (e anche in altre competizioni). Il 2020 è stato invece un anno negativo pere per tutto il team. In un primo momento sembrava che la storia potesse proseguire, ma ad un certo puntoha manifestato pubblicamente l’intenzione di ...