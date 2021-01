Covid, boom contagi tra infermieri. FIALS: ospedali inadeguati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 68,8% delle denunce e un quarto dei decessi codificati per coronavirus provengono dal settore sanitario. A dirlo è 12esimo report nazionale Inail sui contagi sul lavoro da Covid - 19. Dai dati ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 68,8% delle denunce e un quarto dei decessi codificati per coronavirus provengono dal settore sanitario. A dirlo è 12esimo report nazionale Inail suisul lavoro da- 19. Dai dati ...

Le esigenze della nuova normalità operativa dettata dal Covid-19 hanno trovato nel modello Brevi la giusta risposta. Tradotto nei numeri nel 2020 il distributore ha contabilizzato 202 milioni di euro ...

Covid, boom contagi tra infermieri. FIALS: ospedali inadeguati

La categoria più colpita dagli infortuni sul lavoro nel trimestre ottobre-dicembre 2020 sono gli infermieri: oltre l'82% delle denunce di contagio da parte dei sanitari, che è il 38,7% del totale prev ...

