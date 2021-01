Covid 19 a Bari, contagi in asilo nido e scuola dell'infanzia: strutture chiuse (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bari - Un asilo nido e una scuola dell'infanzia, entrambi pubblici, sono stati chiusi a Bari per dei casi Covid. All'istituto dell'infanzia Ferranini di Carbonara le attività sono state sospese per ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021)- Une una, entrambi pubblici, sono stati chiusi aper dei casi. All'istitutoFerranini di Carbonara le attività sono state sospese per ...

repubblica : Foggia, muore di Covid il sindaco-medico di San Nicandro Garganico: contagiato durante visita a paziente - Agenzia_Ansa : Ha 94 anni ed è la prima anziana in un #Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del #vaccino anti #Covid… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Asilo nido e scuola d'infanzia chiusi a Bari per Covid - TGR Puglia - Telebari : Covid, focolaio in Rssa 'Casa Caterina' di Adelfia: 28 contagi. Una settimana fa i vaccini - #Bari #Notizie… - CommentoRimosso : Gli assassini di animali non si toccano!!! #COVID, deroga per i cacciatori pugliesi: possono spostarsi fra comuni… -