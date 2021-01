Chieri | costretta dal marito a vivere in cantina e chiedere l’elemosina per mangiare

Leggi su limemagazine.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) . È stato arrestato per maltrattamenti ildella donna soccorsa dai carabinieri a Chiari dopo l’ennesima aggressione domestica. Ai militari la cinquantenne ha raccontato di aver subito soprusi da parte dell’uomo per due anni che l’haine ad elemosinare in strada per poter. Eraine ain strada per poter. È questa la storia che vede protagonista una donna di 50 anni residente a, in provincia di Torino e che, dopo anni di soprusi, ha decido di denunciare il tutto ai carabinieri. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti. Martedì sera l’aggressione del...