Cesare Maldini debutta con l’Italia – 22 gennaio 1997 – VIDEO

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 22fa il suo esordio con la Nazionale Italiana nell’amichevole di Palermo contro l’Irlanda del Nord Il 22Palermo si ritrova ad ospitare allo stadio La Favorita – vecchio nome del Renzo Barbera – il match amichevole tra le nazionali dele dell’Irlanda del Nord. È un evento particolare, perché segna l’esordio del nuovo ct azzurro. Il suo predecessore Arrigo Sacchi, infatti, lascia il suo ruolo di ct dopo la clamorosa sconfitta maturata nel novembre 1996 contro la Bosnia-Erzegovina. Due allenatori con un passato in comune, quello in rossonero., che ha vestito la maglia del Diavolo per ben dodici stagioni tra il 1954 e il 1966, ha ...

Chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare in un grande club e per tornare a vincere. In chiusura una promessa ai tifosi: “Darò il massimo in ogni partita per difendere questi colori. Le a ...Il 20 gennaio 1985 il figlio di Cesare Maldini, Paolo, compiva i primi passi sul campo con la maglia rossonera.