Berlusconi spinge Renzi: "Dice spesso cose giuste, vada fino in fondo contro Conte" (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Renzi si è ritirato dal governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andare fino in fondo. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il governo Conte non esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa e vada risolta molto in fretta o con un governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il presidente della Repubblica riterrà più opportuno”. Con queste parole rilasciate a La Verità Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha commentato l’attuale crisi del governo di Giuseppe Conte. Quello che è certo per il nostro Paese è l’impossibilità di “permettersi la paralisi. Il piano di vaccinazione di massa di Arcuri non decolla, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) “si è ritirato dal governo che lui stesso si era vantato di aver fatto nascere un anno fa. Ha aperto una crisi politica ma fin qui non ha potuto o voluto andarein. Se al Senato Italia viva avesse votato no alla fiducia, il governonon esisterebbe più. Credo che questa crisi sia davvero pericolosa erisolta molto in fretta o con un governo di segno diverso oppure con le elezioni, secondo ciò che il presidente della Repubblica riterrà più opportuno”. Con queste parole rilasciate a La Verità Silvio, leader di Forza Italia, ha commentato l’attuale crisi del governo di Giuseppe. Quello che è certo per il nostro Paese è l’impossibilità di “permettersi la paralisi. Il piano di vaccinazione di massa di Arcuri non decolla, ...

L'ex premier alla Verità: "La crisi va risolta molto in fretta, con un governo di segno diverso o con le elezioni. L'Italia non può permettersi una paralisi"

