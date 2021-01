Antonio Ciontoli rivela: “Se la sentenza dovesse essere confermata non lo accetterei” e parla di un gesto estremo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dura oltre un’ora e mezza l’intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto ad Antonio Ciontoli per il nuovo programma di Discovey, L’ultima difesa. Di questa intervista si sta parlando molto nelle ultime ore, la stessa Lucarelli ha risposto per le rime sui social a Gianluigi Nuzzi, che l’accusava di aver invitato i genitori di Marco Vannini a un confronto con il Ciontoli. Ma pochi hanno parlato al momento di quelli che sono i contenuti dell’intervista. Tante sono le cose che già avevamo sentito, diverso il tono di Ciontoli che, a differenza della sua prima intervista televisiva rilasciata a Storie Maledette con Franca Leosini, in questa seconda apparizione, sembra più contrito. Ammette più volte di aver avuto un atteggiamento oltre lo scellerato, parla di un modo di fare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dura oltre un’ora e mezza l’intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto adper il nuovo programma di Discovey, L’ultima difesa. Di questa intervista si stando molto nelle ultime ore, la stessa Lucarelli ha risposto per le rime sui social a Gianluigi Nuzzi, che l’accusava di aver invitato i genitori di Marco Vannini a un confronto con il. Ma pochi hannoto al momento di quelli che sono i contenuti dell’intervista. Tante sono le cose che già avevamo sentito, diverso il tono diche, a differenza della sua prima intervista televisiva rilasciata a Storie Maledette con Franca Leosini, in questa seconda apparizione, sembra più contrito. Ammette più volte di aver avuto un atteggiamento oltre lo scellerato,di un modo di fare ...

stanzaselvaggia : Stamattina alle 9,10 con me e @SalamidaFabio su #radiocapital Antonio Ciontoli che ci spiegherà perché ha deciso di… - GuidoPignoli : RT @stanzaselvaggia: Stamattina alle 9,10 con me e @SalamidaFabio su #radiocapital Antonio Ciontoli che ci spiegherà perché ha deciso di ri… - alfanosici : RT @stanzaselvaggia: Stamattina alle 9,10 con me e @SalamidaFabio su #radiocapital Antonio Ciontoli che ci spiegherà perché ha deciso di ri… - streezzoff : “L’ULTIMA DIFESA” Selvaggia Lucarelli intervista Antonio Ciontoli. - RadioCapital_fm : Riascolta l'intervista esclusiva di @stanzaselvaggia ad Antonio Ciontoli, condannato per l'omicidio di Marco Vannin… -

Dura oltre un’ora e mezza l’intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto ad Antonio Ciontoli per il nuovo programma di Discovey, L’ultima difesa. Di questa intervista si sta parlando molto nelle ultime ...

Dura oltre un'ora e mezza l'intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto ad Antonio Ciontoli per il nuovo programma di Discovey, L'ultima difesa. Di questa intervista si sta parlando molto nelle ultime ...