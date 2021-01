Vaccini, Zaia scavalca Conte: «Li produrremo da soli in Veneto facendo accordi con Pfizer» (Di giovedì 21 gennaio 2021) I Vaccini scarseggiano, gli accordi con Pfizer traballano, il commissario Arcuri oscilla tra le minacce e le implorazioni. Non resta che attivarsi da soli, ha pensato il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha annunciato una svolta. “Ci sono imprenditori veneti che sono disponibili alla produzione di Vaccini, tramite accordi con Pfizer o altre aziende produttrici. So che c’è chi si è detto disponibile, non so quanti siano ma sono a conoscenza che c’è un avvio di interlocuzione, appena iniziata. E la Regione Veneto è pronta con la sua finanziaria regionale ad affiancare i nostri imprenditori”. Zaia, nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera, ha poi manifestato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Iscarseggiano, glicontraballano, il commissario Arcuri oscilla tra le minacce e le implorazioni. Non resta che attivarsi da, ha pensato il governatore delLuca, che ha annunciato una svolta. “Ci sono imprenditori veneti che sono disponibili alla produzione di, tramitecono altre aziende produttrici. So che c’è chi si è detto disponibile, non so quanti siano ma sono a conoscenza che c’è un avvio di interlocuzione, appena iniziata. E la Regioneè pronta con la sua finanziaria regionale ad affiancare i nostri imprenditori”., nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera, ha poi manifestato ...

