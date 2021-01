Ufficiale: la Juventus prende il classe 2000 Lungoyi dal Lugano (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Juventus ha acquistato un nuovo attaccante classe 2000 dal Lugano: parliamo di Christopher Lungoyi. Nato a Kinshasa ma di nazionalità svizzera, Lungoyi è stato acquistato a titolo definitivo. Foto: Logo Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha acquistato un nuovo attaccantedal: parliamo di Christopher. Nato a Kinshasa ma di nazionalità svizzera,è stato acquistato a titolo definitivo. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

