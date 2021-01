Scostamento di bilancio ok. Via libera ai licenziamenti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altri 32 miliardi in deficit per finanziare le misure anti - Covid: il Parlamento approva all'unanimità. Nel nuovo decreto Ristori altre 26 settimane di cassa integrazione, aiuti a imprese e partite ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Altri 32 miliardi in deficit per finanziare le misure anti - Covid: il Parlamento approva all'unanimità. Nel nuovo decreto Ristori altre 26 settimane di cassa integrazione, aiuti a imprese e partite ...

DaniloToninelli : Abbiamo perso fin troppo tempo per l’egoismo di qualcuno. Adesso avanti tutta senza esitazioni con il prossimo scos… - marattin : In diretta dalla Camera, il mio intervento in dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio. - gennaromigliore : Abbiamo rinunciato a due ministeri per non rinunciare alle nostre idee. La nostra sarà un’opposizione responsabile… - giuseppinaciott : RT @guidotweet: L’unico scostamento di bilancio che dobbiamo fare urgentemente consiste nello scostare il più possibili le mani di Conte-Ca… - enzoacunzo : RT @guidotweet: L’unico scostamento di bilancio che dobbiamo fare urgentemente consiste nello scostare il più possibili le mani di Conte-Ca… -