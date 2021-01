Roma | confronto fra Friedkin |  Fonseca e Tiago Pinto

Leggi su calcionews24

Non ci sarà l'esonero di Paulo Fonseca ma la tensione in casaresta molto alta. Ieri c'è stato unfra allenatore e dirigenza Secondo quanto riferito da Repubblica, Valerio Cardini sarà il nuovo team manager dellasostituendo Gianluca Gombar, sollevato dal proprio incarico nella giornata di ieri insieme al Global Sport Officier Manolo Zubiria per la vicenda delle sei sostituzioni contro lo Spezia. Inoltre nella giornata di ieri c'è stato unfra. Si è deciso di non optare per il ritiro punitivo ma da parte della dirigenza c'è stata la richiesta di lavorare per evitare ulteriori figuracce.