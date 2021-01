Quando esce Lupin 2? Ecco la data ufficiale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Disponibile su Netflix da poche settimane la serie Lupin ha fatto registrare un record di ascolti incredibile, dato che è stata vista da ben 70 milioni di abbonati alla celebre piattaforma di streaming, battendo i pur eccellenti risultati guadagnati negli ultimi tempi di Bridgerton e La Regina degli scacchi. La serie con protagonista Omar Sy nei panni di Assane Diop, un uomo che intende vendicare la scomparsa del padre accusato ingiustamente di un crimine mai commesso, che lo ha portato ad uccidersi in prigione. Decide quindi di intraprendere una sorta di doppa vita, mentre cerca di vendicare la morte del genitore, e nel farlo decide di progettare un furto ad un gioiello di grande valore adottando lo stile del ladro gentiluomo nato dalla penna di di Maurice Marie Émile Leblanc a inizio ‘900. Voglia di una nuova stagione La serie composta da 5 episodi è stata ... Leggi su giornal (Di venerdì 22 gennaio 2021) Disponibile su Netflix da poche settimane la serieha fatto registrare un record di ascolti incredibile, dato che è stata vista da ben 70 milioni di abbonati alla celebre piattaforma di streaming, battendo i pur eccellenti risultati guadagnati negli ultimi tempi di Bridgerton e La Regina degli scacchi. La serie con protagonista Omar Sy nei panni di Assane Diop, un uomo che intende vendicare la scomparsa del padre accusato ingiustamente di un crimine mai commesso, che lo ha portato ad uccidersi in prigione. Decide quindi di intraprendere una sorta di doppa vita, mentre cerca di vendicare la morte del genitore, e nel farlo decide di progettare un furto ad un gioiello di grande valore adottando lo stile del ladro gentiluomo nato dalla penna di di Maurice Marie Émile Leblanc a inizio ‘900. Voglia di una nuova stagione La serie composta da 5 episodi è stata ...

Sicura e facile da usare: ecco Signal, l'app di messaggistica istantanea che ha già conquistato milioni di utenti, superando Whatsapp e Telegram ...

La premiere della settima stagione di The Flash si avvicina, cerchiamo di fare il punto della situazione su ciò che ci aspetta.

