(Di giovedì 21 gennaio 2021) Non correrà indell'esecutivo. Chiamato in causa anche dal ministro dem Dario Franceschini, il senatore Gaetano(Cambiamo!) tiene la linea e spiega: 'Non ho votato la fiducia, ...

zazoomblog : Quagliariello: Nessun soccorso a Conte serve un governo di unità - #Quagliariello: #Nessun #soccorso -

Ultime Notizie dalla rete : Quagliariello Nessun

La Gazzetta del Mezzogiorno

Non correrà in soccorso dell’esecutivo. Chiamato in causa anche dal ministro dem Dario Franceschini, il senatore Gaetano Quagliariello (Cambiamo!) tiene la linea e spiega: «Non ho votato la fiducia, m ...Roma, 11 giu. (askanews) - La richiesta di arresto per il senatore Antonio Azzollini continua ad agitare le acque tra il suo partito, Ncd, e il Pd. Soprattutto dopo che il presidente dem, Matteo Orfin ...