Pallanuoto femminile | Paolo Zizza | “Con l’Ungheria mi aspetto una battaglia | sarà l’episodio a fare la differenza”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da martedì Trieste è la sede del Preolimpico di: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Slovacchia ed Italia è appena terminata la terza ed ultima giornata del Gruppo B: successo del Setterosa del CTper 26-4. Azzurre prime e nella parte di tabellone deldel CT Attila Biro, probabile avversaria per il pass olimpico.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, affrontando direttamente il tema della probabilissima sfida decisiva contro le magiare. Si fronteggeranno due squadre molto simili a quelle viste agli scorsi Europei: “Per quanto riguarda la mia squadra, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, ripeterci sotto ...