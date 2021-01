“No alle chiusure!” La procura di Modena restituisce le chiavi alla palestra di #IoApro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una svolta importantissima capace di cambiare gli eventi futuri. Una piccola rivincita e un segnale di speranza per tutti i ristoratori ed esercenti appartenenti alle categorie colpite duramente dalle misure adottate dal governo. Accade a Modena che la procura ha ordinato la restituzione ai proprietari delle chiavi della palestra GimFive di Vignola, una delle attività diventate simbolo della protesta #IoApro, che proprio per la ribellione alle misure di chiusura contenute nei Dpcm, era stata sequestrata preventivamente dai Carabinieri. Il legislatore non ha sanzionato la violazione dei Dpcm con misure penali, ma solo con sanzioni amministrative. “La ragione di questa interpretazione risiede, come scritto dal pm, nella necessità di evitare ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una svolta importantissima capace di cambiare gli eventi futuri. Una piccola rivincita e un segnale di speranza per tutti i ristoratori ed esercenti appartenenticategorie colpite duramente dmisure adottate dal governo. Accade ache laha ordinato la restituzione ai proprietari delledellaGimFive di Vignola, una delle attività diventate simbolo della protesta, che proprio per la ribellionemisure di chiusura contenute nei Dpcm, era stata sequestrata preventivamente dai Carabinieri. Il legislatore non ha sanzionato la violazione dei Dpcm con misure penali, ma solo con sanzioni amministrative. “La ragione di questa interpretazione risiede, come scritto dal pm, nella necessità di evitare ...

Tre generazioni - nonna, figlie e nipote - lanciano la prima community che riunisce trainer, maestri di yoga e utenti: permettendo loro di parlarsi mentre si allenano ...

Chiusura del “Trentino”: nessuna apertura da parte della società editrice SIE SPA

Sulla cessazione del quotidiano Trentino, va denunciata la chiusura totale da parte della società editrice SIE SPA dell‘editore Michl Ebner a qualsiasi possibilità di riassorbimento di 18 giornalisti ...

