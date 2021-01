‘Ndrangheta, indagato Cesa “Estraneo ai fatti, lascio la guida dell'Udc” (Di giovedì 21 gennaio 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – C'è anche il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, tra gli indagati nell'ambito di una maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro. A renderlo noto è lo stesso Cesa, annunciando le dimissioni: “Ho ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017. Mi ritengo totalmente Estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla Procura competente. Come sempre ho piena e totale fiducia nell'operato della magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale come effetto immediato”.Nell'operazione sono impegnati duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) CATANZARO (ITALPRESS) – C'è anche il segretario nazionale'Udc, Lorenzo, tra gli indagati nell'ambito di una maxi operazione contro la, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro. A renderlo noto è lo stesso, annunciando le dimissioni: “Ho ricevuto un avviso di garanzia surisalenti al 2017. Mi ritengo totalmente, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla Procura competente. Come sempre ho piena e totale fiducia nell'operatoa magistratura. E data la particolare fase in cui vive il nostro Paese rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale come effetto immediato”.Nell'operazione sono impegnati duecento donne e uominia Direzione Investigativa Antimafia e ...

