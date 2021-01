Napoli, De Magistris: “Sconfitta sfortunata in Supercoppa. Renzi o De Laurentiis? Il secondo” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Alla fine abbiamo perso per una seria di coincidenze sfortunate. Le lacrime di Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così. Non ho il numero di Insigne, ho quello di De Laurentiis, ma non ho sentito il presidente dopo la partita. Renzi o De Laurentiis? È una domanda difficile, ma preferisco De Laurentiis. Come sapete tra noi i rapporti non sono stati sempre idilliaci, ma tra i due preferisco il presidente“. Con le dichiarazioni riportate, Luigi De Magistris ha commentato la Sconfitta del Napoli per mano della Juventus, in Supercoppa italiana. Il sindaco partenopeo è intervenuto ai microfoni di Radio 1, durante il format ‘Un giorno da pecora’, descrivendo le sorti del Napoli di Gennaro Ivan Gattuso. De ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Alla fine abbiamo perso per una seria di coincidenze sfortunate. Le lacrime di Insigne, il rigore sbagliato, purtroppo è andata così. Non ho il numero di Insigne, ho quello di De, ma non ho sentito il presidente dopo la partita.o De? È una domanda difficile, ma preferisco De. Come sapete tra noi i rapporti non sono stati sempre idilliaci, ma tra i due preferisco il presidente“. Con le dichiarazioni riportate, Luigi Deha commentato ladelper mano della Juventus, initaliana. Il sindaco partenopeo è intervenuto ai microfoni di Radio 1, durante il format ‘Un giorno da pecora’, descrivendo le sorti deldi Gennaro Ivan Gattuso. De ...

