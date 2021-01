Napoli, De Laurentiis si complimenta con la squadra: “Avete giocato da grandi. C’è poco da essere tristi” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non meritavamo di perdere, Avete giocato da grandi. Vi faccio i complimenti perché quando si gioca come Avete fatto voi c’è poco da essere tristi. Io sono contento di voi”. Queste, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, sono state le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis al termine della finale di Supercoppa persa contro la Juventus per 2-0. Il patron azzurro è sceso negli spogliatoi e ha voluto tenere un discorso alla squadra per complimentarsi di come si è giocato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non meritavamo di perdere,da. Vi faccio i complimenti perché quando si gioca comefatto voi c’èda. Io sono contento di voi”. Queste, secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, sono state le parole del presidente del, Aurelio Deal termine della finale di Supercoppa persa contro la Juventus per 2-0. Il patron azzurro è sceso negli spogliatoi e ha voluto tenere un discorso allaperrsi di come si è. SportFace.

Gazzetta_it : #Napoli, il Marsiglia sale a 12 milioni per #Milik. De Laurentiis dà l’ok - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis fa i complimenti ai giocatori: 'Non meritavamo di perdere, sono molto contento di come avete… - Spikol88 : @scar15385 Schira alla scorsa estate aveva scritto “De Laurentiis parte da una richiesta di 40 milioni per Milik” L… - Notiziedi_it : Milik-Napoli, fine della storia: De Laurentiis rinuncia alla causa, il polacco in volo per Marsiglia - Damianodanny1 : DA 'RINGHIO' A RINCO? IL NAPOLI OSTAGGIO DELL'AUREA MEDIOCRITAS DEL GIOCO DI GATTUSO LA 'SPARIZIONE' DI DE LAURENTI… -