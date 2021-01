Mattia: ok commissione a proposta su cooperative di comunità (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Riconoscere e sostenere chi si prende cura del proprio territorio, ri-generando l’economia locale, mettendo in comune saperi e riscoprendo la dimensione sociale e mutualistica. Questo e’ l’obiettivo della proposta di legge, che mi vede prima firmataria, in materia di cooperative di comunita’, approvata oggi in commissione attivita’ produttive”. Lo dichiara in una nota Eleonora Mattia, presidente commissione lavoro in Consiglio Regionale del Lazio secondo cui, quella licenziata dalla commissione e’ una normativa necessaria “soprattutto in una Regione eterogenea come il Lazio dove la grande metropoli romana convive con piccoli comuni e aree interne”. La norma disciplina il riconoscimento delle cooperative di comunita’ tramite l’istituzione di un apposito Albo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma – “Riconoscere e sostenere chi si prende cura del proprio territorio, ri-generando l’economia locale, mettendo in comune saperi e riscoprendo la dimensione sociale e mutualistica. Questo e’ l’obiettivo delladi legge, che mi vede prima firmataria, in materia didi comunita’, approvata oggi inattivita’ produttive”. Lo dichiara in una nota Eleonora, presidentelavoro in Consiglio Regionale del Lazio secondo cui, quella licenziata dallae’ una normativa necessaria “soprattutto in una Regione eterogenea come il Lazio dove la grande metropoli romana convive con piccoli comuni e aree interne”. La norma disciplina il riconoscimento delledi comunita’ tramite l’istituzione di un apposito Albo ...

Mattia_Lz : RT @giuslit: La Commissione è salita in cattedra ed ha preso Gualtieri per mano. Dove sono i tagli alle pensioni, dov’è l’aumento delle tas… - Mattia_Lz : RT @FeliceAquila: La Deputata dei Verdi @MicheleRivasi è riuscita ad ottenere dalla Commissione UE una copia del contratto sui vaccini, gli… - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: Mie domande e (risposte?) di gualtieri oggi in commissione bilancio. GIUDICATE VOI. - Mattia_Lz : RT @jimmomo: 154 (o 153 poco cambia), -7 dalla maggioranza (e con 3 senatori a vita sono in realtà 151). Il governo Conte è minoranza, lavo… - Mattia_Lz : RT @AlbertoBagnai: Ma la Commissione non è mai stata convocata. Serviva solo a poter dire in aula “Salvini fassistaah!” per un paio di gior… -