**Mafia: Cassazione annulla con rinvio risarcimento a Contrada** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in Euro 667.000. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Palermo, 21 gen. (Adnkronos) - La quarta sezione penale della Corte dihato conl'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, quantificandola in Euro 667.000.

MediasetTgcom24 : Mafia, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento a Contrada #brunocontrada - TV7Benevento : **Mafia: Cassazione annulla con rinvio risarcimento a Contrada**... - GDS_it : #Mafia, la #Cassazione annulla il risarcimento a #BrunoContrada per ingiusta detenzione - ilSicilia : #Cronaca #brunocontrada Mafia: la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per Contrada - lasiciliait : Mafia, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per Contrada - News -

Ultime Notizie dalla rete : **Mafia Cassazione Mafia, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento per Contrada La Sicilia Mafia, annullato (con rinvio) risarcimento a Bruno Contrada

La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, ...

Mafia, la Cassazione annulla con rinvio il risarcimento a Contrada

La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Palermo contro la sentenza dello scorso aprile che aveva indennizzato l'ex funzionario del Sisde Bruno Contrada con 670mila euro per ingiusta deten ...

La quarta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo che aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione, ...La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Palermo contro la sentenza dello scorso aprile che aveva indennizzato l'ex funzionario del Sisde Bruno Contrada con 670mila euro per ingiusta deten ...