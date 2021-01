Luca Bianchi (Svimez): "Il Recovery per il Sud è una vittoria di Pirro" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dottor Bianchi, è la prima analisi che la Svimez fa dell’ultima versione del Recovery plan. Che idea generale vi siete fatti del piano? La prima bozza era assolutamente insoddisfacente, troppo sbilanciata sugli incentivi che pesavano per oltre il 40%, e priva di una chiara priorità per gli investimenti volti a ridurre il divario nell’offerta di servizi (istruzione, sanità, mobilità) tra le diverse aree del Paese. La nuova versione è sicuramente più equilibrata nella ripartizione delle risorse tra le missioni e questo è decisivo anche per il Sud: gli investimenti nel Mezzogiorno non possono essere allocatiattraverso quote, come le quote rosa. Luca Bianchi è economista e tra i massimi esperti di sviluppo territoriale. Da marzo 2018 è direttore generale della Svimez, l’Associazione per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dottor, è la prima analisi che lafa dell’ultima versione delplan. Che idea generale vi siete fatti del piano? La prima bozza era assolutamente insoddisfacente, troppo sbilanciata sugli incentivi che pesavano per oltre il 40%, e priva di una chiara priorità per gli investimenti volti a ridurre il divario nell’offerta di servizi (istruzione, sanità, mobilità) tra le diverse aree del Paese. La nuova versione è sicuramente più equilibrata nella ripartizione delle risorse tra le missioni e questo è decisivo anche per il Sud: gli investimenti nel Mezzogiorno non possono essere allocatiattraverso quote, come le quote rosa.è economista e tra i massimi esperti di sviluppo territoriale. Da marzo 2018 è direttore generale della, l’Associazione per ...

