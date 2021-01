L'indagine su Cesa scuote il Parlamento, quali ricadute sulle trattative Conte-centristi? (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Conte deve metterci la faccia, deve guidare lui questo processo, altrimenti abbiamo scherzato e faremo finta di niente. Non può cavarsela con un rimpasto...». Chi ha in mano il 'dossier' sui "volenterosi"... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 gennaio 2021) «deve metterci la faccia, deve guidare lui questo processo, altrimenti abbiamo scherzato e faremo finta di niente. Non può cavarsela con un rimpasto...». Chi ha in mano il 'dossier' sui "volenterosi"...

AquilaReale19 : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… - Jenni79430950 : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… - BiwiMobu : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… - UmbertoPagliara : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… - Silvano05230100 : RT @carlakak: Chiarissimo Ale Di Battista nel silenzio assordante dei ns Vertici sull'indagine (con perquisizione) per ndrangheta a carico… -