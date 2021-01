Lello Ciampolillo, il “costruttore”: il voto al Var e tutte le sue battaglie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il voto last second di Lello Ciampolillo sta facendo discutere. Ma il senatore “costruttore” ex M5S si difende: “Non sono arrivato in ritardo e la moviola mi ha dato ragione”. Per poter convalidare il voto sulla fiducia del Senato al governo Conte II si è fatto ricorso al Var. Infatti la Presidente Maria Elisabetta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Illast second dista facendo discutere. Ma il senatore “” ex M5S si difende: “Non sono arrivato in ritardo e la moviola mi ha dato ragione”. Per poter convalidare ilsulla fiducia del Senato al governo Conte II si è fatto ricorso al Var. Infatti la Presidente Maria Elisabetta L'articolo proviene da YesLife.it.

riotta : Negazionista della xylella, cacciato da Grillo per non aver pagato i rimborsi ai 5 Stelle, ora sul filo di lana sal… - marciocapatonda : LELLO CIAMPOLILLO - repubblica : Chi è Lello Ciampolillo, il senatore che ha scatenato il caos in Senato: dalla residenza sull'ulivo alle teorie no… - BardStrange : RT @marciocapatonda: LELLO CIAMPOLILLO - SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Stop del #Quirinale Mancano numeri e un piano: non va il governo #ciampolillo -