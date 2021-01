Lacasta | come è nata “Sii carina… ”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Manuel Castagna non è riuscito ad entrare nella finalissima di SanRemo Giovani, ma la sua canzone dal delizioso stream R&B rimarrà nella mente e nel cuore di tutti noi Di Gaetano Del Gaiso “Erano i mesi del primo lockdown, e tra un post social e l’altro mi è saltata all’occhio la foto di una ragazza, che non conoscevo di persona, dove parlava della sua anoressia, dile avesse ridotto il corpo e, soprattutto, distesse cercando di vincere quella battaglia. Ho chiuso tutto e, nel cuore della notte che avvolgeva la mia cameretta, ho cominciato a scriverefossi lei. Ho chiuso e registrato tutto, per poi inviarle il brano, senza neanche conoscerla. Non sapevo chi fosse Chiara, ma potevo capiresi sentisse. A nessuno piace mettersi a nudo, le persone avranno sempre da ridire, ma Chiara non ha avuto ...