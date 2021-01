Juve cinica, Pirlo intelligente: le chiavi di volta dietro al successo dei bianconeri in Supercoppa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una Juve non bella ma concreta porta a casa la Supercoppa: cosa si cela dietro al successo dei bianconeri? Leggi su 90min (Di giovedì 21 gennaio 2021) Unanon bella ma concreta porta a casa la: cosa si celaaldei

EnricoPirinoli : @NonSoloJuve @realvarriale Partita equilibrata, a tratti bella, molto corretta. Juve più cinica sotto porta, tre oc… - le0merk4 : @andrebazzi Ieri sera la Juve è stata cinica un po’ come dovrebbero essere tutte le big...per il Napoli pesa il rigore sbagliato - AblativoAssolu1 : @officialmaz Partita troppo tattica su un campo ai limiti. Ma la juve è stata solida e ha sbandato pochissime volte… - Gherry94 : Oggi è stata una Juve seria, é stata una partita da Juve. Cinica che soffre e non molla mai. Supercoppa e primo tro… - luca_politano : @pisto_gol Puoi aggiungere che il Napoli ha giocato di rimessa per 90 minuti e che sull’uno a zero una Juve un pelo… -