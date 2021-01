Iliad Down, problemi di connessione per l’operatore: ‘Non funziona’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli utenti che hanno come gestore telefonico Iliad stanno avendo da questa mattina, giovedì 21 gennaio, dei problemi di connessione. Sì, perché dalle ore 10.30 i servizi Internet e telefono stanno facendo riscontare una serie di disagi, tant’è che sembra impossibile chiamare e navigare online. Stando al portale Downdetector.com, il disservizio sembra coinvolgere più città italiane, da Milano a Roma. Colpite, seppur con minor intensità, anche a Napoli, Bari, Palermo e Catania. Iliad Down, problemi di connessione: cosa sta succedendo Non solo problemi per connettersi a Internet, ma anche disservizi legati al collegamento telefonico, al punto da non riuscire a fare le chiamate. Impossibile anche entrare nell’Area Personale Illiad. Sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gli utenti che hanno come gestore telefonicostanno avendo da questa mattina, giovedì 21 gennaio, deidi. Sì, perché dalle ore 10.30 i servizi Internet e telefono stanno facendo riscontare una serie di disagi, tant’è che sembra impossibile chiamare e navigare online. Stando al portaledetector.com, il disservizio sembra coinvolgere più città italiane, da Milano a Roma. Colpite, seppur con minor intensità, anche a Napoli, Bari, Palermo e Catania.di: cosa sta succedendo Non soloper connettersi a Internet, ma anche disservizi legati al collegamento telefonico, al punto da non riuscire a fare le chiamate. Impossibile anche entrare nell’Area Personale Illiad. Sui ...

HDblog : Iliad down, segnalati problemi di connessione in tutta Italia - giornalettismo : Problemi da questa mattina a causa di un #Iliaddown. Clienti senza connessione dati e anche il sito #Iliad risult… - danieleboccieri : RT @HDblog: Iliad down, segnalati problemi di connessione in tutta Italia - gyeomie333 : iliad che va in down proprio mentre serve a me, grazie mille eh - carininet : RT @HDblog: Iliad down, segnalati problemi di connessione in tutta Italia -