Hopkins e Foster | la reunion di Hannibal con Clarice

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 21 gennaio 2021)una piacevole, tra poco meno di un mese infatti il film “Il silenzio degli innocenti”, uscito il 14 febbraio del 1991, compirà trent’anni. Variety Per l’occasione Varietyha organizzato unadei due protagonisti in video collegamento. AntonyParlando del suo approcio al filmracconta: “Ero a Londra nel 1989 recitando in “M. Butterfly” a teatro, quando il mio agente mi manda un copione. Cos’e’, una fiaba per bambini?, gli chiesi dopo aver visto il titolo. La parte doveva essere sua Basto’ leggere dieci pagine della sceneggiatura tratta dal romanzo di Thomas Harris per far capire all’83enne attore gallese che quel testo era il migliore che avesse avuto tra le mani. “Doveva” assolutamente interpretare il personaggio del ...