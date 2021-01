GF Vip sgrida Tommaso | la reazione di Zorzi inaspettata | ‘La mia famiglia mi ha detto…’

Leggi su funweek

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il GF Vipper aver raccontato alcune sue esperienze nel Regno Unito tra Scozia e Inghilterra ai tempi del suo arrivo all’università. Le sue storie, condite da quelle insieme alla sua, gli hanno provocato qualche problema… nonostante lui abbia saputo trovare il modo per rispondere. Ma cosa avrà mai detto il buon Tommy? LEGGI ANCHE: — Il bacio tra Rosalinda e Zelletta nella scena del Titanic: i due sempre più vicini Il GF Vip, che però ribatte a modo suo con un avvertimento che suona come una minaccia… il concorrente lascerà il reality? O ha soltanto bluffato per poter dire tutto ciò che vuole? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyIl GF Vip...