Fassina: Roma non è X-Factor, parole Astorre preoccupano

Roma – "Sono preoccupanti le parole del senatore Astorre, segretario regionale del Pd Lazio, in merito alle elezioni a Roma. Nella sua intervista ad un grande quotidiano, prospetta il perimetro della possibile coalizione di centro-sinistra soltanto in negativo: no Salvini, no Meloni, no Raggi, senza differenziazioni, nonostante l'alleanza politica con il M5S al livello nazionale". Lo scrive in un post su FB Stefano Fassina, consigliere di SPR, promotore di Roma Ventuno. "Riconosce giustamente la portata politica del passaggio sul voto di fiducia al Governo Conte: pero', con grande disinvoltura, include Renata Polverini perche' ha votato la fiducia e ha rotto con Forza Italia, ma anche Carlo Calenda che invece, con i suoi e +Europa, alla Camera e al Senato, non l'ha votata."

Roma - "Sono preoccupanti le parole del senatore Astorre, segretario regionale del Pd Lazio, in merito alle elezioni a Roma. Nella sua intervista ad un ...

Mentre la maggioranza in parlamento prova a serrare i ranghi, e ad allargarsi marcando un profilo politico più stringente, i primi effetti di questi mutamenti sembrano precipitare nelle vicende amministrative.