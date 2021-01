Di Maio: "Renzi aiuta Salvini e Meloni" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il tentativo di spallata” al governo “ha avvantaggiato Meloni e Salvini, non Renzi”, dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a La Repubblica, parlando della crisi aperta dal leader di Italia Viva. “I numeri ci dicono che il governo ha la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato. Sono fiducioso, penso che nei prossimi giorni ci sarà un consolidamento della maggioranza proprio intorno al Recovery Plan”, aggiunge. “Voglio fare un appello”, ha detto il ministro, “il Recovery equivale al Piano Marshall del dopoguerra. Allora i padri costituenti si misero insieme non solo per ricostruire l’Italia grazie a quel progetto, ma per contribuire alla costruzione di un’Europa moderna. Dobbiamo sentire, seppur con modestia, quello spirito. Metterci insieme come forze e realtà europeiste per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il tentativo di spallata” al governo “ha avvantaggiato, non”, dice il ministro degli Esteri Luigi Diin un’intervista a La Repubblica, parlando della crisi aperta dal leader di Italia Viva. “I numeri ci dicono che il governo ha la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato. Sono fiducioso, penso che nei prossimi giorni ci sarà un consolidamento della maggioranza proprio intorno al Recovery Plan”, aggiunge. “Voglio fare un appello”, ha detto il ministro, “il Recovery equivale al Piano Marshall del dopoguerra. Allora i padri costituenti si misero insieme non solo per ricostruire l’Italia grazie a quel progetto, ma per contribuire alla costruzione di un’Europa moderna. Dobbiamo sentire, seppur con modestia, quello spirito. Metterci insieme come forze e realtà europeiste per ...

Il ministro a Repubblica: "Il Recovery equivale al Piano Marshall del dopoguerra. Dbbiamo sentire, seppur con modestia, lo spirito dei padri costituenti"

