Crepe sulla cheesecake? Evitarle è facile | fate così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 gennaio 2021) A chi non è capitato di notare delle antiesteticheche vi è costata tanto impegno? Non è semprepreparare un dolce impeccabile ma, con alcuni semplici accorgimenti, è possibile avere una buona riuscita! La cosa più importante ovviamente è avere pazienza. A tal proposito, è importantissimo rispettare i tempi di raffreddamento. Questo dolce deve riposare in frigo per un minimo di 4 ore! Siate ligie! Curiose di scoprire quali sono i trucchi? Scopriamo insieme!: i trucchi per un risultato da favola! All’apparenza lapuò sembrare un dolce molto semplice da preparare, ma in realtà nasconde tante insidie. Può capitare, infatti, che risulti instabile e molle e, di conseguenza, che presenti delle ...