Covid, ancora in calo i ricoverati con sintomi: -424. I DATI (Di giovedì 21 gennaio 2021) In totale le persone ricoverate per Covid-19 sono 22.045. Il numero cala per il terzo giorno consecutivo. In calo anche le terapie intensive, con 43 pazienti in meno. I casi registrati in 24 ore sono 14.078 e i morti 521

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid: ancora quattro decessi in Alto Adige Agenzia ANSA La raccolta fondi per tenere aperta Riccione, i Criteria a rischio e cos’altro Gestiamo

E' il giorno delle piscine, come da precedenti post. Il focus ora è sull'Emilia Romagna, da cui dipende Riccione. Avevamo parlato di Riccione settimane fa per la diatriba tra Comune e Polisportiva che ...

Coronavirus, in Veneto individuate 10 varianti: «E una resiste gli anticorpi»

VENEZIA - Covid, salgono a 10 le varianti sequenziate in Veneto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Si tratta dell'inglese (ormai considerata dominante) ...

