Conte assegna la delega ai Servizi: scelto Pietro Benassi, ex ambasciatore a Berlino e consigliere del premier – il profilo (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore Pietro Benassi, attuale consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte, è stato nominato sottosegretario con delega ai Servizi segreti. Il Consiglio dei ministri convocato in serata da Conte e terminato intorno alle 23 ha ufficializzato l’assegnazione della delega che è stata anche al centro degli attacchi di Matteo Renzi. Benassi era uno dei nomi più accreditati: romano, 63 anni a giugno, è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Conte come suo consigliere diplomatico. Con l’assegnazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’, attualediplomatico delGiuseppe, è stato nominato sottosegretario conaisegreti. Il Consiglio dei ministri convocato in serata dae terminato intorno alle 23 ha ufficializzato l’zione dellache è stata anche al centro degli attacchi di Matteo Renzi.era uno dei nomi più accreditati: romano, 63 anni a giugno, è statofino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dalcome suodiplomatico. Con l’zione della ...

