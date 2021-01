“Burghy sta tornando” è purtroppo solo una campagna pubblicitaria

Leggi su wired

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Le vetrine del nuovo Burgez di Monza (foto: Burgez)Basta la comparsa del logo giallo su sfondo rosso per scatenare l’euforia nostalgica sui social., il fast food italiano aperto nel 1981 e ceduto nel 1996 a McDonald’s, accende i cuori dei millenials ogni volta che viene evocato. A riportarlo sotto i riflettori, oggi è un’altra catena di hamburgerie, Burgez. Che, per lanciare l’apertura del punto vendita di corso Milano 11 a Monza, ha tappezzato le vetrine con il logo die la scritta sibillina “sta…”. In realtà, non è prevista alcuna riapertura diche, dopo l’acquisizione da parte di McDonald’s, ha via via cambiato tutte le insegne dei suoi locali. Si tratta, invece, di un’operazione di marketing in puro stile Burgez, che in questi anni ha abituato i clienti a una comunicazione sopra le ...