Brescia e Bergamo sono le due città europee in cui le polveri sottili uccidono di più (Di giovedì 21 gennaio 2021) Per l'Italia arriva un nuovo triste primato. Uno studio appena pubblicato su Lancet Planetary Health ha calcolato le morti provocate ogni anno dall'inquinamento atmosferico in quasi mille città europee, fornendo un responso inclemente per il nostro paese: Brescia e Bergamo sono, rispettivamente, al primo e al secondo posto per mortalità dovuta al particolato atmosferico, seguite da Vicenza, quarta, e Saronno ottava; mentre Torino è terza per morti legate al nitrossido d'azoto (NO2), con Milano quinta, a poca distanza. Più in generale, l'inquinamento in eccesso (rispetto ai livelli raccomandati dall'Oms) uccide ogni anno oltre 51mila europei. "La nostra ricerca dimostra chiaramente che moltissime città europee non stanno ancora facendo abbastanza per affrontare il ...

