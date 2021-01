Almeno 13 persone sono morte dopo un doppio attentato suicida a Baghdad, in Iraq (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì mattina nel centro di Baghdad, la capitale dell’Iraq, Almeno 13 persone sono morte e più di 19 sono state ferite a causa di due attentati suicidi, secondo quanto detto dalle autorità dell’esercito all’agenzia di stampa irachena INA (Iraq News Agency). Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì mattina nel centro di, la capitale dell’13e più di 19state ferite a causa di due attentati suicidi, secondo quanto detto dalle autorità dell’esercito all’agenzia di stampa irachena INA (News Agency).

