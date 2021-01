Albano spiazza tutti | “Vedo una donna al mio fianco” Ma non è la Lecciso

Leggi su youmovies

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Carrisi ha confessato che vedrebbe al suoun’altrain un’occasione davvero speciale della sua vita: lei non è lavuole un’altra “” nella sua vita? Non temete: il suo cuore batte forte per Loredana, con i due che sono sempre più innamorati, tuttavia allo stesso tempo il cantante ha