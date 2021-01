Vaccino, Codacons choc: 'Il Governo denunci la Pfizer per concorso in epidemia' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il caso dei ritardi nelle forniture dei vaccini anti di Pfizer , ritardi imputabili all'azienda farmaceutica, scende in campo il Codacons: 'Il Governo Italiano non può in alcun caso sottostare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo il caso dei ritardi nelle forniture dei vaccini anti di, ritardi imputabili all'azienda farmaceutica, scende in campo il: 'IlItaliano non può in alcun caso sottostare ...

