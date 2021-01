Uomini e Donne puntata di oggi: Sophie bacia Giorgio, al trono over accuse di complotto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 20 gennaio, vedremo che verranno sviscerate alcune questioni che riguardano il trono over del programma. Nello specifico, Aurora e Giancarlo si troveranno a rispondere a un bel po’ di interrogativi. Sophie, invece, è uscita in esterna sia con Matteo sia con Giorgio. Specie con quest’ultimo si è creata un’intesa molto forte che ha portato la tronista a chiedere di spegnere le telecamere per baciarlo. Matteo, ovviamente, è rimasto malissimo. accuse di complotto al trono over di Uomini e Donne Nel corso della puntata di oggi di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nelladidi, mercoledì 20 gennaio, vedremo che verranno sviscerate alcune questioni che riguardano ildel programma. Nello specifico, Aurora e Giancarlo si tranno a rispondere a un bel po’ di interrogativi., invece, è uscita in esterna sia con Matteo sia con. Specie con quest’ultimo si è creata un’intesa molto forte che ha portato la tronista a chiedere di spegnere le telecamere perrlo. Matteo, ovviamente, è rimasto malissimo.dialdiNel corso delladidi ...

