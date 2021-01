Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti quest’oggi la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe biden che ha giurato insieme alla sua Beach kamala Harris ha capito che il entrambi accompagnati dai rispettivi Consorti Donald Trump e Melania Trump hanno lasciato la casa bianca bordo del marijuana fino alla base militare di Andrew dove si sono imbarcati sulla Air Force One per recarsi nella loro residenza Miralago abbiamo tagliato le tasse abbiamo snellito la burocrazia abbiamo centrato molto obiettiva detto il Tycoon e concludendo Arrivederci torneremo in qualche modo ci vediamo presto delle sue parole in Italia avanti con il percorso di rafforzamento della maggioranza e la scrittura del nuovo patto di legislatura e quanto avrebbero concordato i capi delegazione leader ...