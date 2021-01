Tra Conte e Renzi il vero vincitore è Zingaretti: fenomenologia di un leader sottovalutato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dice Goffredo Bettini, a caldo, dopo il voto del Senato: “Zingaretti è un gatto, ha un istinto felino, difficile gli sfugga qualcosa”. Tuttavia qualcosa sfugge agli altri, e anche a molti cronisti politici, che, impegnati ancora oggi a glorificare la sconfitta di Renzi, si sono dimenticati di raccontare l’ennesima vittoria sottotraccia di Nicola Zingaretti. Forse perché viviamo nel mondo dell’apparenza, e l’ex premier passa le giornate a fare proclami tonitruanti, mentre il governatore del Lazio parla poco, pochissimo, fa zero sparate, e opera senza esporsi. Quando interviene – fateci caso – non ha mai la prosopopea di chi pensa di parlare alla Storia. E forse perché questo sfida, erroneamente, è stata letta come un duello tra il leader di Italia Viva e Conte. Mentre, a ben vedere, questa non è altro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dice Goffredo Bettini, a caldo, dopo il voto del Senato: “è un gatto, ha un istinto felino, difficile gli sfugga qualcosa”. Tuttavia qualcosa sfugge agli altri, e anche a molti cronisti politici, che, impegnati ancora oggi a glorificare la sconfitta di, si sono dimenticati di raccontare l’ennesima vittoria sottotraccia di Nicola. Forse perché viviamo nel mondo dell’apparenza, e l’ex premier passa le giornate a fare proclami tonitruanti, mentre il governatore del Lazio parla poco, pochissimo, fa zero sparate, e opera senza esporsi. Quando interviene – fateci caso – non ha mai la prosopopea di chi pensa di parlare alla Storia. E forse perché questo sfida, erroneamente, è stata letta come un duello tra ildi Italia Viva e. Mentre, a ben vedere, questa non è altro ...

